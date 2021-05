Terrorismo | Fico | ‘memoria contro rischi violenza per crisi economica e minacce internazionali’

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Ristabilire piena verità e giustizia è un passaggio ineludibile anche per trasmettere la memoria degli anni di piombo alle giovani generazioni. I ragazzi e le ragazze hanno infatti il diritto ed il dovere di comprendere sino in fondo il senso e le responsabilità di quanto accaduto. E di essere messi così in guardiai pericoli di tutti radicalismi. Questo esercizio di memoria è tanto più importante nella difficile fase che stiamo vivendo a causa della pandemia, nella quale gli effetti dellaano di alimentare rabbia, odio e delusione. Mettendo ao la coesione sociale e suscitando tentazioni di ricorso alla. Senza dimenticare la minaccia sempre incombente delinternazionale, in particolare ...

Condividi questo articolo:Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Essere una comunità significa ribadire –alla presenza di voi familiari delle vittime– l'impegno solenne ed incondizionato a perseguire piena giustizia." Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Considero questa giornata e questa cerimonia uno dei momenti fondamentali per la vita democratica del Paese, in quanto ci impone di fare i conti con il nostro passato."