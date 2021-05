Terrorismo | Crippa | ' Moro | Impastato e Livatino esempi di giustizia e legalità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Rosario, Peppinoe Aldosonodi coraggio che hanno dato la loro vita rimanendo coerenti ai loro principi e valori fino all'utimo istante". Lo sottolinea capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide. "Il 9 maggio del 1978 -ricorda- il corpo di Aldo, assassinato dalle Brigate rosse, venne trovato a Roma in via Caetani e, lo stesso giorno, venne assassinato a Cinisi il giornalista Peppino, a causa del suo impegno antimafia. Oggi, ad Agrigento, viene proclamato beato il giudice Rosario, trucidato dalla mafia per le sue inchieste contro Cosa nostra. E proprio il 9 maggio del 1993 Papa Giovanni Paolo II tuonò contro la mafia dalla valle dei Templi". "E' nostro ...