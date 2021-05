Tennis, Zverev trionfa al Masters 1000 di Madrid. Berrettini sconfitto in tre set (Di domenica 9 maggio 2021) Tennis, Alexander Zverev ha vinto il Masters 1000 di Madrid. Matteo Berrettini sconfitto in tre set. Madrid (SPAGNA) – Alexander Zverev ha vinto il Masters 1000 di Madrid. Al termine di una sfida molto combattuta, il tedesco è riuscito in rimonta ad avere la meglio sul romano in tre set (6-7 6-4 6-3) in oltre due ore e mezza. Secondo successo sulla terra rossa per il numero 6 al mondo, mentre il nostro atleta deve rimandare il primo appuntamento con la vittoria in un Masters 1000. Per entrambi non c’è tempo di riposare. Nei prossimi giorni scenderanno in campo a Roma per un altro torneo che si prospetta molto impegnativo. E chissà se i due si ... Leggi su newsmondo (Di domenica 9 maggio 2021), Alexanderha vinto ildi. Matteoin tre set.(SPAGNA) – Alexanderha vinto ildi. Al termine di una sfida molto combattuta, il tedesco è riuscito in rimonta ad avere la meglio sul romano in tre set (6-7 6-4 6-3) in oltre due ore e mezza. Secondo successo sulla terra rossa per il numero 6 al mondo, mentre il nostro atleta deve rimandare il primo appuntamento con la vittoria in un. Per entrambi non c’è tempo di riposare. Nei prossimi giorni scenderanno in campo a Roma per un altro torneo che si prospetta molto impegnativo. E chissà se i due si ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? Prima finale in carriera in un Masters1000! ???? A Madrid @MattBerrettini sconfigge #Ruud 6-4 6-4 e domani si gio… - InteBNLdItalia : ?? Matteo è in finale al #MMOPEN! ?? #Berrettini batte Ruud e domani sfiderà #Zverev per il titolo! ?? #IBI21 #tennis - SkySport : ?? Atp Masters 1000 Madrid ?? BERRETTINI-ZVEREV: LA FINALE ?? Alle 18:30 su Sky Sport Arena ?? - VanillaSkippy : RT @federtennis: Sfuma il 1° titolo in un Masters 1000 per @MattBerrettini: Alexander Zverev vince la finale battendo l'italiano per 6-7 6-… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Berrettini ko in finale, a Zverev il Master 1000 di Madrid -