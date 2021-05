Tennis, tennis, tennis: la ricetta di Sinner per la felicità (Di domenica 9 maggio 2021) Gli Internazionali BNL d'Italia stanno per entrare nel vivo, dopo i primi tre match domenicali del tabellone principale. I grandi protagonisti sono già al Foro Italico e si sono concessi alla stampa ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Gli Internazionali BNL d'Italia stanno per entrare nel vivo, dopo i primi tre match domenicali del tabellone principale. I grandi protagonisti sono già al Foro Italico e si sono concessi alla stampa ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis tennis Berrettini: "A Madrid settimana incredibile, grande lotta con Zverev" La maggior esperienza di Alexander Zverev fa la differenza nella finale del Masters 1000 di Madrid, dove Matteo Berrettini si arrende al terzo set: 'Innanzitutto faccio i complimenti a Sascha, a lui e ...

Berrettini k.o. con Zverev, sfuma il primo 1000. 'Tornerò per vincere, adesso Roma' Matteo Berrettini deve accontentarsi della gioia per la prima finale di un Masters 1000 dopo una settimana quasi perfetta. Quasi, perché è mancata la gioia finale, il successo su Sascha Zverev che ...

Tennis, tennis, tennis: la ricetta di Sinner per la felicità Tiscali.it Tennis, Masters 1000 Madrid: Zverev piega Berrettini in finale Il sogno del tennista romano di agguantare il primo titolo in un 1000 si infrange nell'atto finale, contro un avversario più abituato a certi palcoscenici. Un ...

Internazionali Open d'Italia, Cecchinato si arrende a Norrie. Fuori anche Brancaccio Avventura finita per Marco Cecchinato agli Internazionali Open d'Italia di tennis. Niente da fare per il numero 104 del ranking mondiale Atp. Nel decisivo turno di qualificazione ...

