Tennis Madrid: Berrettini battuto in rimonta: cronaca della partita (Di domenica 9 maggio 2021) Zverev torna a vincere un Masters 1000 dall’edizione 2018 del torneo spagnolo con il punteggio di 6-7 6-4 6-3 Tennis Madrid: cronaca della partita Tennis Madrid: cronaca della partita Tennis Madrid: cronaca della partita Tennis Madrid: cronaca della partita – Il Tennista italiano Matteo Berrettini va a disputare la sua prima finale di un Masters 1000 prestigioso come quello di Madrid, proprio la settimana prima degli Internazionali d’Italia, contro un Tennista esperto ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021) Zverev torna a vincere un Masters 1000 dall’edizione 2018 del torneo spagnolo con il punteggio di 6-7 6-4 6-3– Ilta italiano Matteova a disputare la sua prima finale di un Masters 1000 prestigioso come quello di, proprio la settimana prima degli Internazionali d’Italia, contro unta esperto ...

Advertising

Coninews : SIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sulla terra rossa di Madrid @MattBerrettini supera in due set (6-4 6-4) Casper Ruud e conquis… - SuperTennisTv : ?? Prima finale in carriera in un Masters1000! ???? A Madrid @MattBerrettini sconfigge #Ruud 6-4 6-4 e domani si gio… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, BERRETTINI IN FINALE BATTUTO RUUD IN 2 SET (6-4, 6-4) ??… - sportal_it : Atp Madrid, trionfa Zverev su un coriaceo Berrettini - sportface2016 : Masters 1000 #Madrid 2021: la nostra analisi sulla finale tra #Berrettini e #Zverev -