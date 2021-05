Tennis, Berrettini sconfitto a Madrid in finale da Zverev (Di domenica 9 maggio 2021) Il tedesco si impone con il punteggio di 6-7 (8) 6-4 6-3, dopo circa due ore e quaranta minuti di "battaglia" Leggi su rainews (Di domenica 9 maggio 2021) Il tedesco si impone con il punteggio di 6-7 (8) 6-4 6-3, dopo circa due ore e quaranta minuti di "battaglia"

Advertising

Coninews : SIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sulla terra rossa di Madrid @MattBerrettini supera in due set (6-4 6-4) Casper Ruud e conquis… - SuperTennisTv : ?? Prima finale in carriera in un Masters1000! ???? A Madrid @MattBerrettini sconfigge #Ruud 6-4 6-4 e domani si gio… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, BERRETTINI IN FINALE BATTUTO RUUD IN 2 SET (6-4, 6-4) ??… - paoloigna1 : Partito molto bene ma poi #Zverev ha rovesciato l'esito dell'incontro... Bravo comunque #Berrettini! - MicheleFoggetti : Peccato per #Berrettini. Altra finale di un ATP 1000 persa da un italiano, dopo quella di #Sinner. Credo, comunqu… -