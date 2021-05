Tappa 2 Giro d’Italia 2021: sezioni e mappa (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo la dinamica apertura di sabato, gli organizzatori hanno preparato la prima Tappa sprint. Il percorso della Tappa 2 Giro d’Italia segue la pianura padana senza pretese. Quale percorso seguiranno i ciclisti nella Tappa 2 Giro d’Italia? I ciclisti partiranno da Stupinigi, un piccolo paese alla periferia di Torino che ospita una residenza di caccia del XVIII secolo nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Nel 2020 si è conclusa qui la gara Milano-Torino, dove ha vinto Arnaud Demare ( Groupama-FDJ ). Il percorso porterà prima a sud, poi girerà a nord, riportando la colonna di gara nella zona di Torino. Unico bonus in montagna, un leggero salto a Montechiaro d’Asti (1,8 km – 5,5%) salirà a 84 chilometri prima del traguardo. Poiché il vincitore indosserà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo la dinamica apertura di sabato, gli organizzatori hanno preparato la primasprint. Il percorso dellasegue la pianura padana senza pretese. Quale percorso seguiranno i ciclisti nella? I ciclisti partiranno da Stupinigi, un piccolo paese alla periferia di Torino che ospita una residenza di caccia del XVIII secolo nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Nel 2020 si è conclusa qui la gara Milano-Torino, dove ha vinto Arnaud Demare ( Groupama-FDJ ). Il percorso porterà prima a sud, poi girerà a nord, riportando la colonna di gara nella zona di Torino. Unico bonus in montagna, un leggero salto a Montechiaro d’Asti (1,8 km – 5,5%) salirà a 84 chilometri prima del traguardo. Poiché il vincitore indosserà ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? “È un treno, è un treno Filippo: non si ferma più!” ?? Come a Palermo, anche a Torino: Ganna vince la prima tappa… - ItaliaTeam_it : TAPPA E MAGLIA! ?????? @GannaFilippo vince la cronometro di Torino, tappa d’apertura del #Giro 2021 e si prende la… - Corriere : Filippo Ganna vince la prima tappa del Giro d'Italia 2021: è maglia rosa - Ghiottoenrico : RT @giroditalia: ?? Check out the best photos from the 2021 Giro d'Italia Stage 1 ?? - OA_Sport : Giro d'Italia 2021: pianura su quasi tutta la linea per la tappa che va da Stupinigi a Novara, nella prima domenica… -