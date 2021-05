Swami Anacleiro | chi è la figlia di Elenoire Casalegno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 maggio 2021)è ladie Ringo, ma cosa fa e che tipo di ragazza è? Innanzitutto il cognome è quello del padre perchè non tutti sanno che il dj Ringo si chiama Rocco Maurizio. Il nomeè molto particolare e significa amore e venerazione, come espressamente detto dalla mamma: “Ho chiamato mia, perché è un nome bellissimo. Significa amore e anche il papà è felice di questa scelta. Lei,, è ancora troppo piccola per esprime un giudizio definitivo ma sono sicura che, quando sarà grande, anche lei apprezzerà di chiamarsi in questo modo”. Le passioni diha 21 anni ed è un ...