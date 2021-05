Super Movie 2: annunciato nuovo film di Dragon Ball (Di domenica 9 maggio 2021) Era nell’aria già da tempo, ma oggi finalmente ecco l’annuncio ufficiale: il nuovo film Dragon Ball Super Movie 2 è in lavorazione, e uscirà nel 2022. Sono stati proprio il suo creatore, Akira Toriyama, e la pagina ufficiale della Toei Animation a rivelarlo. Cosa sappiamo di Super Movie 2? Non sono trapelati molti particolari, ma sappiamo per certo l’anno di uscita di Dragon Ball Super Movie 2 e il fatto che Toriyama sarà molto presente nella realizzazione. C’è un motivo per cui l’annuncio è stato dato proprio oggi: il 9 maggio infatti ricorre il Goku Day, e la data è stata scelta perché i due kanji del suo nome significano rispettivamente 5 (Go) e 9 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Era nell’aria già da tempo, ma oggi finalmente ecco l’annuncio ufficiale: il2 è in lavorazione, e uscirà nel 2022. Sono stati proprio il suo creatore, Akira Toriyama, e la pagina ufficiale della Toei Animation a rivelarlo. Cosa sappiamo di2? Non sono trapelati molti particolari, ma sappiamo per certo l’anno di uscita di2 e il fatto che Toriyama sarà molto presente nella realizzazione. C’è un motivo per cui l’annuncio è stato dato proprio oggi: il 9 maggio infatti ricorre il Goku Day, e la data è stata scelta perché i due kanji del suo nome significano rispettivamente 5 (Go) e 9 ...

Dragon Ball Super, nuovo film in arrivo nel 2022 Movieplayer.it Super Movie 2: annunciato nuovo film di Dragon Ball L'annuncio è arrivato oggi, nel Goku Day: Dragon Ball Super Movie 2, ideato da Akira Toriyama, uscirà nel 2022. Vediamo cosa sappiamo finora.

Dragon Ball Super, Akira Toriyama sul nuovo film: "Arriverà un personaggio inatteso" Akira Toriyama ha confermato la produzione di un nuovo film di Dragon Ball Super, annunciando l'arrivo di un personaggio inatteso nella storia. C'è ancora Akira Toriyama al lavoro sul nuovo film di Dr ...

