Sui vaccini l'Ue ritrova l'unità e chiede a Usa e Gb di aprire alle esportazioni

Bruxelles non ha rinnovato il contratto con AstraZeneca, la scadenza è prevista a fine giugno. Oggi al Parlamento europeo di Strasburgo, in concomitanza con la festa dell'Europa, la cerimonia che ...

Ultime Notizie dalla rete : Sui vaccini Schiaffo Ue ad AstraZeneca: "Contratto non rinnovato" Chiaro il messaggio di Bruxelles: l'Europa, che ambisce a coprire il 70% della popolazione adulta dei 27 Paesi membri entro fine giugno, punterà sui vaccini a mRNA. Oltre a una scelta di natura ...

Sui vaccini l'Ue ritrova l'unità e chiede a Usa e Gb di aprire alle esportazioni Bruxelles non ha rinnovato il contratto con AstraZeneca, la scadenza è prevista a fine giugno. Oggi al Parlamento europeo di Strasburgo, in concomitanza con la festa dell'Europa, la cerimonia che ...

Coronavirus Italia, verso l'accelerazione sui vaccini: tocca ai 50enni / LIVE LA NAZIONE Schiaffo Ue ad AstraZeneca: "Contratto non rinnovato" L'Unione europea ha deciso di non rinnovare l'ordine di vaccini anti Covid ad AstraZeneca. Bruxelles punta su Pfizer-BioNTech ...

La jihad senza senso su vaccini e brevetti La cancelliera tedesca Angela Merkel, preoccupata per la rimonta elettorale dei Verdi di Annalena Baerbock, in sintonia con la Casa Bianca e disposti a ridiscutere le regole dei vaccini, si trincera r ...

Chiaro il messaggio di Bruxelles: l'Europa, che ambisce a coprire il 70% della popolazione adulta dei 27 Paesi membri entro fine giugno, punterà sui vaccini a mRNA. Oltre a una scelta di natura ...

L'Unione europea ha deciso di non rinnovare l'ordine di vaccini anti Covid ad AstraZeneca. Bruxelles punta su Pfizer-BioNTech ...

La cancelliera tedesca Angela Merkel, preoccupata per la rimonta elettorale dei Verdi di Annalena Baerbock, in sintonia con la Casa Bianca e disposti a ridiscutere le regole dei vaccini, si trincera r ...