Sud | Movimento Mezzogiorno federato | i partecipanti dall' Esecutivo nazionale al Consiglio

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Si è costituito oggi il Movimento Mezzogiorno federato (Mmf). Fanno parte dell'Esecutivo nazionale: Claudio Signorile; Salvatore Grillo; Francesca Straticò; Felice Iossa; Salvatore Sannino; Salvo Fleres; Alfredo Venturini. Il collegio dei probiviri sarà invece composto da: Libera Falcone; Fabio LIparoti; Adolfo Morante; Vito Pirrone; Antonio Scoditti. Saranno nel Consiglio nazionale per la Calabria Adamo Franco, Bagnardi Caterina, Ballistreri Maurizio, Bentrovato Simone, Bitetti Pietro, Bossone Antonio, Busetta Pietro, Campidoglio Pino, Caruso Marco, Centro Giorgio, Confalone Giancarlo, Cuspilici Antonino, Daidone Livio, De Masi Roberto, Drosi Michele, Fleres Savo, Gelsomino Clelio, Gonzales Paolo, Grammegna Ferdinando, Grillo Salvatore,

