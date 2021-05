Sud: Movimento Mezzogiorno federato, i partecipanti dall’Esecutivo nazionale al Consiglio (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Si è costituito oggi il Movimento Mezzogiorno federato (Mmf). Fanno parte dell’esecutivo nazionale: Claudio Signorile; Salvatore Grillo; Francesca Straticò; Felice Iossa; Salvatore Sannino; Salvo Fleres; Alfredo Venturini. Il collegio dei probiviri sarà invece composto da: Libera Falcone; Fabio LIparoti; Adolfo Morante; Vito Pirrone; Antonio Scoditti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Si è costituito oggi il(Mmf). Fanno parte dell’esecutivo: Claudio Signorile; Salvatore Grillo; Francesca Straticò; Felice Iossa; Salvatore Sannino; Salvo Fleres; Alfredo Venturini. Il collegio dei probiviri sarà invece composto da: Libera Falcone; Fabio LIparoti; Adolfo Morante; Vito Pirrone; Antonio Scoditti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

