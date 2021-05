Storari dai pm fa scaricabarile su Davigo "Lui era titolato ad avere gli atti" (Di domenica 9 maggio 2021) È stato interrogato per 3 ore. Il suo avvocato: "Era stato autorizzato". In settimana vertice tra le procure di Roma e Brescia per la competenza Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 maggio 2021) È stato interrogato per 3 ore. Il suo avvocato: "Era stato autorizzato". In settimana vertice tra le procure di Roma e Brescia per la competenza

Advertising

ilriformista : Sullo scandalo #loggiaUngheria si muovono 3 procure: indagato #Storari, oggi #Davigo sarà ascoltato dai pm di Roma - LuigiIvanV : RT @LaVeritaWeb: Il sostituto procuratore è indagato per la fuga di notizie collegata alla presunta loggia. Anche il «capo» di Milano nella… - Ultron65 : RT @LaVeritaWeb: Il sostituto procuratore è indagato per la fuga di notizie collegata alla presunta loggia. Anche il «capo» di Milano nella… - robertaguarducc : RT @LaVeritaWeb: Il sostituto procuratore è indagato per la fuga di notizie collegata alla presunta loggia. Anche il «capo» di Milano nella… - ForzaGiorgia2 : RT @LaVeritaWeb: Il sostituto procuratore è indagato per la fuga di notizie collegata alla presunta loggia. Anche il «capo» di Milano nella… -