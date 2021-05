Stati Uniti: nazione inclusiva nello sport femminile (Di domenica 9 maggio 2021) Se i confini degli Stati Uniti fossero Stati chiusi, se fosse aspramente stata combattuta l’immigrazione, probabilmente molte delle prestazioni sportive di atleti in gara con la maglia a stelle e strisce non potrebbero essere contabilizzate. Solo quattro anni fa l’allora presidente Donald Trump aveva ventilato la possibilità di “proteggere” la nazione dall’ingresso di persone che non fossero yankees. E sempre quattro anni fa l’attrice Meryl Streep aveva risposto che se non ci fossero state frontiere aperte non ci sarebbero Stati così tanti divi a fare grande Hollywood. Sono molti gli sport in cui primeggiano atleti americani con origini diverse. Solo nel settore femminile ci sono almeno 14 campionesse, vincitrici di prestigiosi trofei, dai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Se i confini deglifosserochiusi, se fosse aspramente stata combattuta l’immigrazione, probabilmente molte delle prestazioniive di atleti in gara con la maglia a stelle e strisce non potrebbero essere contabilizzate. Solo quattro anni fa l’allora presidente Donald Trump aveva ventilato la possibilità di “proteggere” ladall’ingresso di persone che non fossero yankees. E sempre quattro anni fa l’attrice Meryl Streep aveva risposto che se non ci fossero state frontiere aperte non ci sarebberocosì tanti divi a fare grande Hollywood. Sono molti gliin cui primeggiano atleti americani con origini diverse. Solo nel settoreci sono almeno 14 campionesse, vincitrici di prestigiosi trofei, dai ...

andreabettini : #Razzocinese, nuove stime dagli Stati Uniti prevedono un rientro incontrollato in atmosfera fra l'1.30 e le 9.30 or… - AndreaOrlandosp : L’#Europa ha l’opportunità di guidare, insieme agli Stati Uniti, la rivoluzione sul #vaccino bene comune. Non bisog… - peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - bar_rubino : RT @mazzettam: Negli Stati Uniti ci sono dei fuorelli che temono d'essere infettati dai vaccinati. Non dal #COVID19, ma da un misterioso 'm… - lucidalnordest : RT @iuvinale_n: Un attacco informatico chiude il principale sistema di gasdotti degli Stati Uniti. Indovinate chi c'è dietro? -