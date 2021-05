Star Wars | Il risveglio della forza | Mark Hamill doppia Harrison Ford nella parodia inedita

Advertising

disinformatico : C'è gente che ancora pensa che ci sia rivalità fra i fandom di Star Wars e quelli di Star Trek. No. L'Universo è g… - San_Pistone : È il 2015, a scuola c'è autogestione e ti sei segnato nell'elenco dei laboratori come 'Lab. Star Wars'. Si presenta… - alevarone : @sarahgarou Nuooo io devo vedere la partita ?????? sto con i figli a vedere Star wars rebels ???????? - angelopiga : La teppa dei centri sociali odia star wars. - Carof90 : “La Disney ha proibito Star Wars” Godrei nel caso -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars

Il canale YouTube Bad Lip Reading ha postato una clip inedita di una parodia di: Il risveglio della forza dove Mark Hamill doppia Harrison Ford . Su Twitter, il canale specializzato in doppiaggi parodistici ha precisato di aver ritrovato la clip negli archivi e di ...Dopo gli attriti con Warner Bros. durante lo sviluppo di Justice League , Zack Snyder ha dichiarato che gli piacerebbe avere una possibilità per dirigere un film di, anche se non è sicuro di riuscire a portare a termine un'intera produzione con Lucasfilm a causa delle pressanti indicazioni che, inevitabilmente, riceverebbe dallo studio. Zack Snyder ...Una clip inedita della parodia di Star Wars: Il risveglio della forza dove Mark Hamill doppia Harrison Ford è stata condivisa dal canale YouTube Bad Lip Reading. Il canale YouTube Bad Lip Reading ha p ...Twilight Wars è un nuovo dungeon crawler con elementi strategici, sviluppato da Comrade Bear Games e con una evocativa ambientazione cyberpunk. Il titolo ci vedrà impegnati a ricostruire da zero un ...