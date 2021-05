Stan Lee | il lato oscuro tra scandali | cause e verità scomode dei suoi ultimi anni

Leggi su gqitalia

(Di domenica 9 maggio 2021) Tra i tanti volumi che parlano di spettacolo del 2021, uno è dedicato aLee, autore cresciuto nel tempo quasi a nume tutelare di casa Marvel. Si tratta di una biografia che osa andare oltre il mito per affrontarne anche i lati meno luminosi. Di qui, l'idea di aggiornare un corposo articolo dell'archivio di GQ del 2017. Di cosa parliamo quando si tratta diLee Nel maggio 2003, mentre in US usciva Hulk di Ang Lee, il compianto critico di fumetti Tom Spurgeon ha commesso un atto simbolico nel mondo dei cultori dei supereroi equivalente a un attentato al suo Dio. I veri fan dei fumetti Marvel hanno reagito duramente contro una delle prime voci che abbia mai osato mettere in discussione l'eredità diLee, la cui immagine in ogni occasione, fino al punto celebrativo più alto raggiunto nel film Mallrats diretto da Kevin Smith ...