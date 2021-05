Sposa lascia il marito sull’altare perché non sa la tabellina del due: «Ha mentito sulla sua istruzione» (Di domenica 9 maggio 2021) Tra i tanti motivi per mandare a monte un matrimonio all’ultimo istante, quello di due (ormai ex) futuri sposi in India è senza dubbio uno dei più singolari di sempre. Proprio durante la cerimonia, lo sposo è stato lasciato dalla futura moglie perché non sapeva la tabellina del 2. È accaduto lo scorso week-end in un villaggio del distretto di Mahoba, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Come riporta Tribune India, tutto era pronto per la celebrazione di un matrimonio combinato e le famiglie degli sposi si trovavano già nella sala adibita per la cerimonia. All’improvviso, però, la Sposa ha abbandonato il Mandap, il tradizionale baldacchino in cui le coppie indiane vengono unite in matrimonio, intimando al futuro marito di recitare la tabellina del 2. L’uomo non ha saputo rispondere e la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 9 maggio 2021) Tra i tanti motivi per mandare a monte un matrimonio all’ultimo istante, quello di due (ormai ex) futuri sposi in India è senza dubbio uno dei più singolari di sempre. Proprio durante la cerimonia, lo sposo è statoto dalla futura moglienon sapeva ladel 2. È accaduto lo scorso week-end in un villaggio del distretto di Mahoba, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Come riporta Tribune India, tutto era pronto per la celebrazione di un matrimonio combinato e le famiglie degli sposi si trovavano già nella sala adibita per la cerimonia. All’improvviso, però, laha abbandonato il Mandap, il tradizionale baldacchino in cui le coppie indiane vengono unite in matrimonio, intimando al futurodi recitare ladel 2. L’uomo non ha saputo rispondere e la ...

Advertising

rosatoeu : Sposa lascia il marito sull'altare perché non sa la tabellina del due: «Ha mentito sulla sua istruzione». - RoxdcIT : Sposa lascia il marito sull'altare perché non sa la tabellina del due: «Ha mentito sulla sua istruzione»… - NicoCiccotelli : Tranquilli, non è Capitan Nutella che si sposa! #fakenews #salvinipagliaccio Lui non sa la tabellina del 2, lei l… - fenice_risorta : Ecco perché #giggettolafrottola non si sposa ha paura di essere lasciato sull'altare ?????? - Mariquita_la1a : ???????????? Sposa lascia il marito sull'altare perché non sa la tabellina del due: «Ha mentito sulla sua istruzione» -