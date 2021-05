**Spazio: razzo cinese in caduta nell'Oceano Indiano vicino alle Maldive** (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Il secondo stadio del razzo cinese 'Lunga Marcia 5B è rientrato nell'atmosfera sull' Oceano Indiano, in un'area vicina alle isole Maldive, secondo quanto reso noto dall'agenzia spaziale cinese. Si è quindi verificato senza impatti il passaggio del detrito spaziale sulla traiettoria che interessava buona parte dell'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Il secondo stadio del'Lunga Marcia 5B è rientrato'atmosfera sull', in un'area vicinaisole Maldive, secondo quanto reso noto dall'agenzia spaziale. Si è quindi verificato senza impatti il passaggio del detrito spaziale sulla traiettoria che interessava buona parte dell'Italia.

