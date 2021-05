Sparatoria in piazza dopo una lite: colpita anche una bambina (Di domenica 9 maggio 2021) Nella notte italiana, a Times Square si sono vissuti attimi di terrore per una Sparatoria che ha visto colpite 3 persone. L’America è da sempre un paese molto particolare. Le leggi nazionali sulle armi fanno si che non si possa stare tranquilli. Ci sono casi storici che portano alla mente eventi drammatici come il caso della Columbine High School. Lì fu una delle stragi che più ha segnato un intero paese. Perché avvenuta all’interno di una scuola e che colpì sia studenti che insegnanti. Da quel momento, sono passati più di 20 anni ma nulla è cambiato. La facilità di avere un’arma a disposizione, negli Stati Uniti, è rimasta intatta. Sparatoria in pieno centro: tre feriti Verso le 17 ore locali (le 23 italiane) a Times Square sono andati in scena dei veri momenti caotici che avrebbero potuto diventare drammatici. L’uomo, ... Leggi su chenews (Di domenica 9 maggio 2021) Nella notte italiana, a Times Square si sono vissuti attimi di terrore per unache ha visto colpite 3 persone. L’America è da sempre un paese molto particolare. Le leggi nazionali sulle armi fanno si che non si possa stare tranquilli. Ci sono casi storici che portano alla mente eventi drammatici come il caso della Columbine High School. Lì fu una delle stragi che più ha segnato un intero paese. Perché avvenuta all’interno di una scuola e che colpì sia studenti che insegnanti. Da quel momento, sono passati più di 20 anni ma nulla è cambiato. La facilità di avere un’arma a disposizione, negli Stati Uniti, è rimasta intatta.in pieno centro: tre feriti Verso le 17 ore locali (le 23 italiane) a Times Square sono andati in scena dei veri momenti caotici che avrebbero potuto diventare drammatici. L’uomo, ...

