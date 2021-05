Spagna, revocato lo stato d’emergenza: stop anche al coprifuoco (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo circa 7 mesi arriva la revoca dello stato d’emergenza in Spagna dove gli abitanti possono adesso spostarsi tra le regioni. stop anche al coprifuoco quasi ovunque La Spagna revoca lo stato di emergenza sanitaria in vigore dallo scorso ottobre 2020 per fare fronte alla pandemia da Covid-19 che sta perseverando da oltre un anno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo circa 7 mesi arriva la revoca delloindove gli abitanti possono adesso spostarsi tra le regioni.alquasi ovunque Larevoca lodi emergenza sanitaria in vigore dallo scorso ottobre 2020 per fare fronte alla pandemia da Covid-19 che sta perseverando da oltre un anno L'articolo proviene da Inews.it.

