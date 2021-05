Sorella acqua. Ecco perché l’Italia si candida al World Water Forum (Di domenica 9 maggio 2021) La nostra acqua Cenerentola farà, si spera, il suo debutto nel 2024 al decimo World Water Forum, il meeting-expo mondiale delle grandi organizzazioni globali come Unesco e Fao, che ogni tre anni seleziona un paese e una città per un largo confronto sulla pianificazione di programmi a lungo termine per la sua tutela e la gestione sostenibile. l’Italia è candidata ad ospitarlo con le potenti suggestioni e la concretezza delle opere di Francesco d’Assisi e Leonardo da Vinci, ed è un’occasione che vale una riflessione sui perché “Sorella acqua umile et casta” in Italia è ultima nella considerazione generale, con un filo d’invidia per chi al contrario di noi la protegge e investe sulla fonte del nostro benessere e del nostro futuro. La ... Leggi su formiche (Di domenica 9 maggio 2021) La nostraCenerentola farà, si spera, il suo debutto nel 2024 al decimo, il meeting-expo mondiale delle grandi organizzazioni globali come Unesco e Fao, che ogni tre anni seleziona un paese e una città per un largo confronto sulla pianificazione di programmi a lungo termine per la sua tutela e la gestione sostenibile.ta ad ospitarlo con le potenti suggestioni e la concretezza delle opere di Francesco d’Assisi e Leonardo da Vinci, ed è un’occasione che vale una riflessione suiumile et casta” in Italia è ultima nella considerazione generale, con un filo d’invidia per chi al contrario di noi la protegge e investe sulla fonte del nostro benessere e del nostro futuro. La ...

