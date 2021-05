Sondaggi, il dibattito della domenica di Radio University. Segui la diretta sul Secolo d’Italia (Di domenica 9 maggio 2021) A partire dalle ore 11, il dibattito domenicale di Radio University con Ignazio La Russa e Walter Jeder. Sondaggi: che cosa sono? A che cosa servono? Di che cosa trattano quelli politici? Quanto sono affidabili? Queste e tante altre domande saranno poste durante l’appuntamento settimanale di Radio University. L’incontro ci sarà oggi, domenica 9 maggio, trasmesso in diretta sul Secolo d’Italia. A rispondere Antonio Noto, Sondaggista e direttore di Ipr Marketing. È il fondatore di Noto Sondaggi, istituto demoscopico specializzato nel settore. Inoltre, si parlerà del caso Fedez, del ddl Zan e del peschereccio. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 maggio 2021) A partire dalle ore 11, ille dicon Ignazio La Russa e Walter Jeder.: che cosa sono? A che cosa servono? Di che cosa trattano quelli politici? Quanto sono affidabili? Queste e tante altre domande saranno poste durante l’appuntamento settimanale di. L’incontro ci sarà oggi,9 maggio, trasmesso insul. A rispondere Antonio Noto,sta e direttore di Ipr Marketing. È il fondatore di Noto, istituto demoscopico specializzato nel settore. Inoltre, si parlerà del caso Fedez, del ddl Zan e del peschereccio. L'articolod'Italia.

Advertising

SecolodItalia1 : Sondaggi, il dibattito della domenica di Radio University. Segui la diretta sul Secolo d’Italia… - valtaro : #Gradimento dei leader: Giuseppe Conte ancora in testa nei sondaggi - valtaro : #Ultimi sondaggi: in calo la Lega - 0,9%, cresce Fratelli d'Italia +1,1% - nkdogana : @you_trend @agorarai So sta decidendo il futuro della ripresa italiana con investimenti EU e i partiti dovrebbero c… - Adriano40993709 : @LucioMalan @Yi_Benevolence Il concetto di identità di genere non è un qualcosa su cui si fanno sondaggi. Possiamo… -