Sky – Gattuso-Napoli, nessun margine per restare, la situazione di Spalletti e Inzaghi (Di domenica 9 maggio 2021) La cavalcata del Napoli verso la Champions League fa sperare in tifosi nella permanenza di Gennaro Gattuso al Napoli, ma le possibilità sono praticamente nulle. A confermarlo è Gianluca Di Marzio di Sky che fa sapere: “Non c’è alcun margine per ricucire lo strappo tra Gattuso e De Laurentiis, quindi non resterà al Napoli“. Per il tecnico calabrese si era parlato di Fiorentina, ma al momento questa ipotesi sembra scartata, così come la possibilità di andare ad allenare all’estero. Di Marzio parla anche del nuovo allenatore del Napoli, con “Spalletti che ha dato disponibilità agli azzurri. Qualche tempo fa è stato contattato anche Simone Inzaghi, ma Lotito è convinto che alla fine resterà a Roma“. La stagione di Serie A 2020/21 termine ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 maggio 2021) La cavalcata delverso la Champions League fa sperare in tifosi nella permanenza di Gennaroal, ma le possibilità sono praticamente nulle. A confermarlo è Gianluca Di Marzio di Sky che fa sapere: “Non c’è alcunper ricucire lo strappo trae De Laurentiis, quindi non resterà al“. Per il tecnico calabrese si era parlato di Fiorentina, ma al momento questa ipotesi sembra scartata, così come la possibilità di andare ad allenare all’estero. Di Marzio parla anche del nuovo allenatore del, con “che ha dato disponibilità agli azzurri. Qualche tempo fa è stato contattato anche Simone, ma Lotito è convinto che alla fine resterà a Roma“. La stagione di Serie A 2020/21 termine ...

