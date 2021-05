Sgarbi porta a Sutri le opere artistiche di Evola, il filosofo maledetto dalla cultura dominante (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag – Sembra proprio che Julius Evola abbia trovato a Sutri una vera e propria patria adottiva. Già nell’ottobre del 2018, il neosindaco del pittoresco borgo della Tuscia, Vittorio Sgarbi, aveva intitolato al filosofo Evola una strada. Quello che però in pochi sanno è che il «barone», prima di diventare filosofo, era stato anche artista. E non un artista qualunque, bensì uno dei massimi esponenti italiani del dadaismo. Può sembrare strano che il tradizionalista Evola abbia mosso i primi passi nell’astrattismo artistico delle avanguardie primonovecentesche. Eppure è proprio così, e grazie a Sgarbi il volto meno conosciuto di Evola viene ora disvelato nella mostra Luci e ombre, inaugurata ieri a Sutri e aperta al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag – Sembra proprio che Juliusabbia trovato auna vera e propria patria adottiva. Già nell’ottobre del 2018, il neosindaco del pittoresco borgo della Tuscia, Vittorio, aveva intitolato aluna strada. Quello che però in pochi sanno è che il «barone», prima di diventare, era stato anche artista. E non un artista qualunque, bensì uno dei massimi esponenti italiani del dadaismo. Può sembrare strano che il tradizionalistaabbia mosso i primi passi nell’astrattismo artistico delle avanguardie primonovecentesche. Eppure è proprio così, e grazie ail volto meno conosciuto diviene ora disvelato nella mostra Luci e ombre, inaugurata ieri ae aperta al ...

