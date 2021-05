Serie C | playoff | impresa del Foggia | eliminato il Catania Tutti i risultati

(Di domenica 9 maggio 2021) Si sono chiusi gli altri match deidiC. Dopo le qualificazioni di Palermo e Grosseto, arrivano altri verdetti: passano al turno successivo, Juve Stabia, Albinoleffe, Matelica e Juve U23. Sorprende l’eliminazione delche, in casa, ha perso 1-3 contro il. Di seguito: PALERMO-Teramo 2-0 Lecco-GROSSETO 1-4 Pro Patria-JUVENTUS UNDER 23 1-3 ALBINOLEFFE-Pontedera 1-0 MATELICA-Sambenedettese 3-1 JUVE STABIA-Casertana 1-11-3 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie playoff

