Serie C, oggi il primo turno dei playoff. Rinviata Triestina-Virtus Verona (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo la vittoria del Cesena di ieri sera sul Mantova, oggi si gioca tutto il programma del primo turno dei playoff. Anzi, quasi tutto, visto che la gara Triestina-Virtus Verona è stata Rinviata a causa del Covid, con l'ASL che ha messo in quarantena la compagine veneta, che quindi per 10 giorni non potrà scendere in campo, condizionando tutti i playoff. Una decisione verrà presa domani dalla Lega Serie C, dove chiaramente verrà stravolta la formula dei playoff. Si gioca però negli altri campi, questo il programma: GIRONE A Pro Patria-Juventus U23 (9 maggio alle ore 17.30) Lecco-Grosseto (9 maggio alle ore 15) Albinoleffe-Pontedera (9 maggio alle ore 17.30)

