Serie B: oggi si chiude la regular season, attesa per gli ultimi verdetti. Il programma (Di lunedì 10 maggio 2021) Alle 14 andranno in campo tutte le squadre della Serie B per completare il campionato, va in scena oggi la 38a e ultima giornata. attesa per gli ultimi verdetti, ecco il programma completo: Chievo-Ascoli ore 14 Cittadella-Venezia ore 14 Empoli-Lecce ore 14 Vicenza-Reggiana ore 14 Monza-Brescia ore 14 Pescara-Salernitana ore 14 Pisa-Entella ore 14 Pordenone-Cosenza ore 14 Reggina-Frosinone ore 14 Spal-Cremonese ore 14 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Alle 14 andranno in campo tutte le squadre dellaB per completare il campionato, va in scenala 38a e ultima giornata.per gli, ecco ilcompleto: Chievo-Ascoli ore 14 Cittadella-Venezia ore 14 Empoli-Lecce ore 14 Vicenza-Reggiana ore 14 Monza-Brescia ore 14 Pescara-Salernitana ore 14 Pisa-Entella ore 14 Pordenone-Cosenza ore 14 Reggina-Frosinone ore 14 Spal-Cremonese ore 14 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

