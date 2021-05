Serie A: super Atalanta, Cagliari 3 punti d'oro. Furia Benevento (Di domenica 9 maggio 2021) Missione compiuta. L Atalanta strapazza, come da copione, il Parma ormai in B, si istalla al secondo posto da solo, in attesa dello spareggio Juve - Milan. Dopo il successo ampio del Napoli e la ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 maggio 2021) Missione compiuta. Lstrapazza, come da copione, il Parma ormai in B, si istalla al secondo posto da solo, in attesa dello spareggio Juve - Milan. Dopo il successo ampio del Napoli e la ...

Advertising

angelomangiante : De Paul è un giocatore fantastico. Universale. Ideale per qualsiasi grande club della Serie A o estero. Un livello… - sportli26181512 : CM Scommesse: il Betis vince nel super terno del lunedì: Monday Night senza le nostre di Serie A. Con un match di..… - Eva_booklover97 : @DracarysInferno @yennefair @giaciak2 @oathkeepergirl +possono cambiare le regole del sistema magico nella serie qu… - felateo : Per una volta dire che il vostro maestro Pirlo è un allenatore inadeguato. Che la Juve fa in modo che non entrino f… - lp701724242 : @Marco562017 Vuoi mette? Abbiamo vinto la super coppa e abbiamo la finale di coppa Italia perché adesso valgono anc… -