Serie A | super Atalanta | Cagliari 3 punti d' oro Furia Benevento

Advertising

angelomangiante : De Paul è un giocatore fantastico. Universale. Ideale per qualsiasi grande club della Serie A o estero. Un livello… - Sentenza2020 : RT @GiacomoPiazza5: Pierpaolo Marino, a caldo e a freddo continua a dire che Cuadrado ha simulato, nonostante le chiare immagini. Vigorito… - Juventina962 : RT @GiacomoPiazza5: Pierpaolo Marino, a caldo e a freddo continua a dire che Cuadrado ha simulato, nonostante le chiare immagini. Vigorito… - GiacomoPiazza5 : Pierpaolo Marino, a caldo e a freddo continua a dire che Cuadrado ha simulato, nonostante le chiare immagini. Vigor… - Biagio130590 : In serie D girone H il Picerno riapre il campionato e il Lavello si prende la terza posizione nel big match di Casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie super

Gazzetta del Sud

Missione compiuta. L Atalanta strapazza, come da copione, il Parma ormai in B, si istalla al secondo posto da solo, in attesa dello spareggio Juve - Milan. Dopo il successo ampio del Napoli e la ...Due volte ci ha provato il guizzante Caprari (30' e 44') e in mezzo c'è stato il colpo di testa in mischia di Schiattarella (38'): tutti gli assalti sono stati però frustrati dai riflessidi ...Il Perugia, premiato con il Trofeo per la conquista della Serie C 2020/2021, batte il Como 2-1 nella prima gara del girone di Supercoppa al Curi. Il Perugia l’ha portata a casa con un gol per tempo de ...Missione compiuta. L’Atalanta strapazza, come da copione, il Parma ormai in B, si istalla al secondo posto da solo, in attesa dello spareggio Juve-Milan. Dopo il successo ampio del Napoli e la sconfit ...