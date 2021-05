Serie A, Juventus-Milan 0-3. Vincono Roma, Sassuolo, Cagliari e Atalanta. Pari tra Verona e Torino (Di domenica 9 maggio 2021) Serie A, i risultati di domenica 9 maggio. Atalanta e Milan verso la prossima Champions League. Juventus sempre più giù. Roma – Serie A, i risultati di domenica 9 maggio. Colpo esterno del Sassuolo in casa del Genoa. Vittorie in trasferta anche per Cagliari (a Benevento) e Atalanta (a Parma). 1-1 tra Verona e Torino. La Roma batte 5-0 il Crotone. Il Milan supera 3-0 la Juventus e ipoteca la Champions League. Serie A, i risultati di domenica 9 maggio Di seguito i risultati di Serie A di domenica 9 maggio, sfide valide per la trentacinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 9 maggio 2021)A, i risultati di domenica 9 maggio.verso la prossima Champions League.sempre più giù.A, i risultati di domenica 9 maggio. Colpo esterno delin casa del Genoa. Vittorie in trasferta anche per(a Benevento) e(a Parma). 1-1 tra. Labatte 5-0 il Crotone. Ilsupera 3-0 lae ipoteca la Champions League.A, i risultati di domenica 9 maggio Di seguito i risultati diA di domenica 9 maggio, sfide valide per la trentacinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e ...

