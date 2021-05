Serie A, Juventus-Milan 0-3: Tomori cala il tris, Pioli si aggiudica lo spareggio Champions. La classifica (Di domenica 9 maggio 2021) Se lo aggiudica il Milan lo spareggio-Champions contro la Juventus.Missione compiuta per il Milan che, nel posticipo della 35a giornata di Serie A,asfalta la Juventus calando il tris all'Allianz Stadium e portandosi al 3° posto in classifica. Primo tempo intenso, poco prima dell'intervallo la sblocca Brahim Diaz. Nella ripresa Bentancur va vicino al pari: un attento Donnarumma, però, salva il risultato. Una manciata di minuti dopo, però, è Szczesny a risultare decisivo: il portiere para il rigore del possibile raddoppio a Kessie, negando la rete del 2-0 ai rossoneri. Ibrahimovic si fa male e lascia il campo preoccupato. Al 78° il raddoppio porta la firma di Rebic, ma a chiudere definitivamente i conti ... Leggi su mediagol (Di domenica 9 maggio 2021) Se loillocontro la.Missione compiuta per ilche, nel posticipo della 35a giornata diA,asfalta lando ilall'Allianz Stadium e portandosi al 3° posto in. Primo tempo intenso, poco prima dell'intervallo la sblocca Brahim Diaz. Nella ripresa Bentancur va vicino al pari: un attento Donnarumma, però, salva il risultato. Una manciata di minuti dopo, però, è Szczesny a risultare decisivo: il portiere para il rigore del possibile raddoppio a Kessie, negando la rete del 2-0 ai rossoneri. Ibrahimovic si fa male e lascia il campo preoccupato. Al 78° il raddoppio porta la firma di Rebic, ma a chiudere definitivamente i conti ...

