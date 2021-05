Serie A | il Cagliari espugna Benevento e si avvicina alla salvezza

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 9 maggio 2021)hanno lottato finofine, cercando di prevalere sull’altro per portare a casa i tre punti. Mafine dei giochi sono stati gli ospiti a portarsi a casa tre punti d’oro. I ragazzi di Semplici dopo un inizio esplosivo con la rete di Lykogiannis si sono fatti raggiungere da Gianluca Lapadula. Il pareggio dura fino al 64? quando Pavoletti supera Montipò con la sua specialità, il colpo di testa. La rete conclusiva è stata firmata poi da Joao Pedro, con una delle sue giocate. Come sono scese in campo le squadre? Inzaghi opta per un 4-3-2-1. Montipò tra i pali, Depaoli, Glik, Caldirola e Barba a formare il cordone difensivo. A centrocampo Schiattarelle, Hatemaj e Ionita. In avanti Lapadula supportato da Inzigne e Caprari. Semplici sceglie un 3-4-1-2 con Cragno in porta, Ceppitelli, ...