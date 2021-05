Serie A, Hellas Verona-Torino: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 9 maggio 2021) La lotta salvezza si accende ed in Hellas Verona-Torino ci sono dei punti pesantissimi per cercare di inseguire la permanenza in Serie A. I granata devono mantenere le distanze dalla zona rossa. Con poche a giornate a disposizione l’Hellas Verona guarda al futuro e cerca di capire se Ivan Juric resisterà alla tentazione di accettare una panchina di una big (il Napoli in pole). In questa giornata i gialloblù posso influenzare il percorso del Torino. Il momento, però, non è dei migliori. La vittoria manca da diversi turni. I tre punti in palio potrebbero rialzare il morale della squadra di Juric, reduce dal pareggio interno contro lo Spezia. Davide Nicola vuole un nuovo successo per dare seguito alla vittoria contro il Parma (così da arrivare al recupero con la Lazio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) La lotta salvezza si accende ed inci sono dei punti pesantissimi per cercare di inseguire la permanenza inA. I granata devono mantenere le distanze dalla zona rossa. Con poche a giornate a disposizione l’guarda al futuro e cerca di capire se Ivan Juric resisterà alla tentazione di accettare una panchina di una big (il Napoli in pole). In questa giornata i gialloblù posso influenzare il percorso del. Il momento, però, non è dei migliori. La vittoria manca da diversi turni. I tre punti in palio potrebbero rialzare il morale della squadra di Juric, reduce dal pareggio interno contro lo Spezia. Davide Nicola vuole un nuovo successo per dare seguito alla vittoria contro il Parma (così da arrivare al recupero con la Lazio ...

Advertising

scorelawn : SERIE A 1. Internazionale (85) 2. Napoli (70) 3. Atalanta (69) 4. Juventus (69) 5. Milan (69) 6. Lazio (64) 7. Rom… - scorelawn : SERIE A 1. Internazionale (85) 2. Napoli (70) 3. Atalanta (69) 4. Juventus (69) 5. Milan (69) 6. Lazio (64) 7. Rom… - PaseClave : ???? SERIE A 7.30hs. Genoa - Sassuolo 10.00hs. Benevento - Cagliari 10.00hs. Parma - Atalanta 10.00hs. Hellas Ve… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #PlayOffSerieB: avanzano Elledì, Hellas e Askl. Ok anche Eur Massimo e Itria. Catanzaro in S… - surfingcasarba : @IlBacchettone Cazzo è vero, quando mandarono in serie c l'hellas. Gemellati coi doriani, veh? -