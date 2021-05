Serie A, Genoa-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 9 maggio 2021) In un finale di stagione incandescente, la lotta salvezza e la speranza di giocare una coppa europea si incontrano in un Genoa-Sassuolo ricco di significato. Dopo le retrocessioni (matematiche) di Crotone e Parma, restano coinvolte nella lotta salvezza diverse squadre. Il Genoa si prepara ad un finale di stagione ad alta intensità. I rossoblù di Davide Ballardini sono usciti sconfitti dallo scontro contro la Lazio per 4-3. Nonostante ciò, la squadra ha mostrato di essere pericolosa e pronta ad affrontare queste ultime giornate in maniera intensa. Anche il Sassuolo è tornato ad inseguire un obiettivo. La Conference League è alla portata della squadra di Roberto De Zerbi. I neroverdi sono pronti ad approfittare del pessimo momento della Roma e tentare il sorpasso in queste giornate finali. Il pareggio con l’Atalanta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) In un finale di stagione incandescente, la lotta salvezza e la speranza di giocare una coppa europea si incontrano in unricco di significato. Dopo le retrocessioni (matematiche) di Crotone e Parma, restano coinvolte nella lotta salvezza diverse squadre. Ilsi prepara ad un finale di stagione ad alta intensità. I rossoblù di Davide Ballardini sono usciti sconfitti dallo scontro contro la Lazio per 4-3. Nonostante ciò, la squadra ha mostrato di essere pericolosa e pronta ad affrontare queste ultime giornate in maniera intensa. Anche ilè tornato ad inseguire un obiettivo. La Conference League è alla portata della squadra di Roberto De Zerbi. I neroverdi sono pronti ad approfittare del pessimo momento della Roma e tentare il sorpasso in queste giornate finali. Il pareggio con l’Atalanta ...

