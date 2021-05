Sebastiano Lombardi: chi è l’ex marito di Elenoire Casalegno? (Di domenica 9 maggio 2021) Sebastiano Lombardi non è un nome di “grido” nel mondo del gossip, pur facendo parte in maniera molto influente dello spettacolo. E’ noto per essere stato, seppur per un breve periodo di tempo, il marito dell’ex modella Elenoire Casalegno. Sebastiano Lombardi, classe 1970, nato negli USA, a Washington DC da genitori italiani, ottiene una laurea in lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per entrare a far parte della Rai nel 1993, precisamente nel settore marketing. Vi resta fino al 2003, quando a partire dall’anno successivo entra a far parte di Mediaset, dapprima come responsabile iniziative editoriali di SportMediaset e poi ricoprendo il ruolo nella Direzione Generale Informazione. Dal 2014 è il direttore di Rete ... Leggi su puglia24news (Di domenica 9 maggio 2021)non è un nome di “grido” nel mondo del gossip, pur facendo parte in maniera molto influente dello spettacolo. E’ noto per essere stato, seppur per un breve periodo di tempo, ildelmodella, classe 1970, nato negli USA, a Washington DC da genitori italiani, ottiene una laurea in lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per entrare a far parte della Rai nel 1993, precisamente nel settore marketing. Vi resta fino al 2003, quando a partire dall’anno successivo entra a far parte di Mediaset, dapprima come responsabile iniziative editoriali di SportMediaset e poi ricoprendo il ruolo nella Direzione Generale Informazione. Dal 2014 è il direttore di Rete ...

