Scozia: vincono ancora gli indipendentisti (Di domenica 9 maggio 2021) L'Snp, il partito del primo ministro Nicola Sturgeon, non raggiunge però la maggioranza assoluta nel Parlamento di Edimburgo. Lei è intenzionata a chiedere un nuovo Referendum per staccarsi dal Regno ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 maggio 2021) L'Snp, il partito del primo ministro Nicola Sturgeon, non raggiunge però la maggioranza assoluta nel Parlamento di Edimburgo. Lei è intenzionata a chiedere un nuovo Referendum per staccarsi dal Regno ...

Advertising

eziomauro : Scozia, vincono gli indipendentisti. Sturgeon: 'Ora non ci sono scuse per rifiutare un referendum' - sole24ore : Scozia, vincono gli indipendentisti Snp ma manca la maggioranza assoluta - fattoquotidiano : In Scozia “le elezioni più importanti della storia”. Se vincono i nazionalisti, si avvicina il referendum sull’indi… - AndreaCocco75 : Elezioni #Scozia, gli indipendentisti dello Snp vincono per la quarta volta di fila: ma mancano due seggi alla magg… - fabyo40 : RT @ilGatt0Pardo: Scozia, vincono gli indipendentisti. -