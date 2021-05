"Scossa" del Papa sui cardinali: l'ultima novità nei Sacri Palazzi (Di domenica 9 maggio 2021) Papa Francesco ha deciso di equiparare le procedure giudiziarie in Vaticano: ora anche i cardinali ed i vescovi verranno processati da un Tribunale della Santa Sede (e non da una Cassazione "speciale") Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 maggio 2021)Francesco ha deciso di equiparare le procedure giudiziarie in Vaticano: ora anche ied i vescovi verranno processati da un Tribunale della Santa Sede (e non da una Cassazione "speciale")

Ultime Notizie dalla rete : Scossa del "Scure" del Papa sui cardinali: nuova scossa nei Sacri Palazzi A rimanere invariata, però, è la necessità del consenso del Santo Padre a procedere col giudizio. Nel momento in cui il successore di Pietro optasse per non dare vita ad un processo, insomma, nessuna ...

"Scossa" del Papa sui cardinali: l'ultima novità nei Sacri Palazzi il Giornale The Guardian racconta Roseto Capo Spulico, sindaco: “siamo orgogliosi” Un percorso appena avviato, ma di cui si è già interessato uno dei più importanti e autorevoli quotidiani nel Regno Unito, portando sulle proprie pagine un interessante articolo sui borghi italiani ...

