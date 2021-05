Scoppia il caso Benevento-Cagliari, i sanniti contro Mazzoleni. La senatrice Lonardo presenta una interrogazione parlamentare (Di domenica 9 maggio 2021) Scoppia il caso Benevento-Cagliari. I sanniti protestano per le decisioni arbitrali. E l’Aia finisce nella bufera. ROMA – Scoppia il caso Benevento-Cagliari. Nel mirino dei sanniti è finito Mazzoleni, arbitro bergamasco che ha richiamato al Var Doveri in occasione di un calcio di rigore assegnato (e poi tolto n.d.r.) ai campani nel finale della sfida salvezza contro il Cagliari persa per 2-1. “Ho ricevuto messaggi che mi dicono che quando c’è una squadra del Sud da ammazzare si chiama Mazzoleni – ha attaccato il presidente Vigorito – il mio non è uno sfogo ma una denuncia. Se mi vuole querelare faccia pure: ho le spalle grosse“. Il numero uno dei ... Leggi su newsmondo (Di domenica 9 maggio 2021)il. Iprotestano per le decisioni arbitrali. E l’Aia finisce nella bufera. ROMA –il. Nel mirino deiè finito, arbitro bergamasco che ha richiamato al Var Doveri in occasione di un calcio di rigore assegnato (e poi tolto n.d.r.) ai campani nel finale della sfida salvezzailpersa per 2-1. “Ho ricevuto messaggi che mi dicono che quando c’è una squadra del Sud da ammazzare si chiama– ha attaccato il presidente Vigorito – il mio non è uno sfogo ma una denuncia. Se mi vuole querelare faccia pure: ho le spalle grosse“. Il numero uno dei ...

