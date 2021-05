Scontri a Gerusalemme? Un assist a Netanyahu, un problema per Lapid (Di domenica 9 maggio 2021) Si sono espressi nelle ultime ore papa Francesco, il primo ministro Benjamin Netanyahu e quello incaricato Yair Lapid, le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, l’Unione europea, la Russia, l’Egitto, la Tunisia, l’Arabia Saudita e anche gli Emirati Arabi Uniti (firmatari, questi ultimi, dagli Accordi di Abramo). La questione sarà al centro della riunione della Lega araba di martedì. Gli Scontri a Gerusalemme tra palestinesi e forze di sicurezza israeliane in corso da ieri (almeno 300 palestinesi e 20 ufficiali israeliani feriti) hanno scatenato le reazioni da più parte del mondo. Inoltre, un razzo è stato lanciato da Gaza nel Sud di Israele, la cui aviazione ha risposto colpendo una postazione militare di Hamas nella Striscia. Le proteste nascono dall’attesa per l’udienza di domani che avrebbe potuto determinare lo sfratto di ... Leggi su formiche (Di domenica 9 maggio 2021) Si sono espressi nelle ultime ore papa Francesco, il primo ministro Benjamine quello incaricato Yair, le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, l’Unione europea, la Russia, l’Egitto, la Tunisia, l’Arabia Saudita e anche gli Emirati Arabi Uniti (firmatari, questi ultimi, dagli Accordi di Abramo). La questione sarà al centro della riunione della Lega araba di martedì. Glitra palestinesi e forze di sicurezza israeliane in corso da ieri (almeno 300 palestinesi e 20 ufficiali israeliani feriti) hanno scatenato le reazioni da più parte del mondo. Inoltre, un razzo è stato lanciato da Gaza nel Sud di Israele, la cui aviazione ha risposto colpendo una postazione militare di Hamas nella Striscia. Le proteste nascono dall’attesa per l’udienza di domani che avrebbe potuto determinare lo sfratto di ...

