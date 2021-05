Sbarchi migranti a Lampedusa, Meloni: 'Chiediamo il blocco navale' (Di domenica 9 maggio 2021) 'Non vogliamo abituarci a questo tipo di notizie. L'immigrazione clandestina va fermata. Vanno fermati gli scafisti e le Ong immigrazioniste che speculano sulle tragedie'. Lo ha scritto su Facebook ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 maggio 2021) 'Non vogliamo abituarci a questo tipo di notizie. L'immigrazione clandestina va fermata. Vanno fermati gli scafisti e le Ong immigrazioniste che speculano sulle tragedie'. Lo ha scritto su Facebook ...

Advertising

fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - SkyTG24 : Migranti, sbarchi a Lampedusa: approdati due barconi con 415 persone a bordo - Noiconsalvini : MIGRANTI, SBARCHI A LAMPEDUSA. SALVINI: 'È NECESSARIO UN INCONTRO CON DRAGHI' - CarlottaMarche7 : RT @Gianmar26145917: Si aggrava di ora in ora il bilancio degli sbarchi a #Lampedusa: 1000...O la si smette di chiamarli 'migranti' e si in… - danielamarch8 : RT @RaiNews: Oltre mille arrivi in poche ore. Il sindaco Totò Martello: si è aperta la rotta libica, il problema va affrontato #Lampedusa #… -