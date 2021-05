Sarà inaugurata a Londra la prima piscina sospesa al mondo (Di domenica 9 maggio 2021) A breve l’apertura della prima piscina sospesa: a 35 metri d’altezza si staglia tra due palazzi vicini, a Londra. Non una semplice piscina, ma una struttura unica nel suo genere, questa è Sky Pool la prima piscina sospesa al mondo. La piscina fa da collegamento tra il decimo piano di due palazzi estendendosi tra di essi sospesa letteralmente nel vuoto. Vediamo come è nata l’idea di questo progetto e chi lo ha realizzato. Nuotare sospesi nel vuoto: a Londra si può La Sky Pool è una piscina unica nel suo genere sospesa nel vuoto e con una struttura trasparente che permette di vedere attraverso il fondo sostenuta da un telaio in acciaio. La ... Leggi su donnaglamour (Di domenica 9 maggio 2021) A breve l’apertura della: a 35 metri d’altezza si staglia tra due palazzi vicini, a. Non una semplice, ma una struttura unica nel suo genere, questa è Sky Pool laal. Lafa da collegamento tra il decimo piano di due palazzi estendendosi tra di essiletteralmente nel vuoto. Vediamo come è nata l’idea di questo progetto e chi lo ha realizzato. Nuotare sospesi nel vuoto: asi può La Sky Pool è unaunica nel suo generenel vuoto e con una struttura trasparente che permette di vedere attraverso il fondo sostenuta da un telaio in acciaio. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarà inaugurata Friuli 1420 - 1797. Piante e Vedute. In mostra al Castello di Udine ... La Fondazione Friuli e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Udine, è stata inaugurata ... Piante e Vedute , sarà aperta al pubblico fino al 27 giugno 2021 con i seguenti orari : da martedì a ...

Inaugurata piazzetta Livatino. L'amministrazione:"L'8 maggio sarà istituzionalizza come la giornata della Legalità" Inaugurata Piazzetta Livatino e il "Giardino della Legalità", a Fontanelle. Gli Assessori comunali ... l'8 maggio sarà istituzionalizzata come giornata della Legalità. Gli Assessori continuano: "Oggi ...

Palidoro, la Casa della Salute sarà inaugurata l'11 maggio: ecco i servizi che offrirà IlFaroOnline.it ... La Fondazione Friuli e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Udine, è stata... Piante e Vedute ,aperta al pubblico fino al 27 giugno 2021 con i seguenti orari : da martedì a ...Piazzetta Livatino e il "Giardino della Legalità", a Fontanelle. Gli Assessori comunali ... l'8 maggioistituzionalizzata come giornata della Legalità. Gli Assessori continuano: "Oggi ...