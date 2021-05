San Martino Valle Caudina piange | due vittime in poche ore

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Av) – Due lutti stravolgono il comune guidato dal sindaco, Pasquale Pisano. Il primo riguarda un incidente stradale, ma al contempo si registra la settima vittima del COVID: “Un sottile e doloroso sottofondo di tristezza pervade questa nostra Domenica, già di per sé caratterizzata da una pervicace malinconia dovuta alle restrizioni a cui ci sta lentamente abituando lo stato attuale dì emergenza sanitaria. L’alba di questa soleggiata giornata festiva di maggio, tradizionalmente legata alla ricorrenza della festa della mamma, è stata funestata da due gravi lutti. Giuseppe Magnotta e Giuseppina Troiano, due concittadini che abitavano nella stesa contrada, sono deceduti quasi alla stessa ora. Giuseppe per un tragico ed assurdo incidente stradale; Giuseppina è l’ennesima vittima del ...

Si tratta della scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado del dell'Istituto comprensivo "Sofia Alessio " Contestabile" nel plesso die poi la terza classe, sezione A, ...