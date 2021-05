Salernitana, Castori torna negativo. Sarà in panchina contro il Pescara (Di domenica 9 maggio 2021) Buone notizie in casa Salernitana. Il tecnico Fabrizio Castori è risultato negativo all’ultimo tampone, e Sarà quindi in panchina nella partita di domani contro il Pescara, ultima giornata di Serie B. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che sia il tampone effettuato nella giornata di ieri dal tecnico Fabrizio Castori sia quello effettuato nella giornata di oggi hanno dato esito negativo”, si legge nella nota della società campana. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Buone notizie in casa. Il tecnico Fabrizioè risultatoall’ultimo tampone, equindi innella partita di domaniil, ultima giornata di Serie B. “L’U.S.1919 comunica che sia il tampone effettuato nella giornata di ieri dal tecnico Fabriziosia quello effettuato nella giornata di oggi hanno dato esito”, si legge nella nota della società campana. SportFace.

