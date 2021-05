Sabato di sangue a Gerusalemme | la reazione di Israele al razzo palestinese da Gaza | 90 feriti

Advertising

EREpifania : RT @PeaceMusicLovee: 'L’ennesimo attentato - diviso su tre esplosioni: un’autobomba e due ordigni improvvisati - si è sviluppato nel pomeri… - PeaceMusicLovee : 'L’ennesimo attentato - diviso su tre esplosioni: un’autobomba e due ordigni improvvisati - si è sviluppato nel pom… - Rosy_Miriam : @p_scodeller @FBiasin Noi sputeremo il sangue contro i gobbi sabato prossimo!!! - milksteve9 : Raga è sabato sera, piuttosto di farvi il sangue amaro per le puttanate che dice una catechista del cazzo RELAX E M… - Andrea_Lorenzon : @massiacerbo Ripeto sono scemo io...Mi tocca farmi il sangue amaro al sabato alle 17.00...Se stasera vince la Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato sangue

... che la madre del commercialista, che decise di pulire le macchie didell'ingresso. Nessuno, ...trovata e nessuno riuscì a spiegare come mai la ragazza si era recata in ufficio anche il...Caos a Napoli ieri sera, tra migliaia di persone in strada e coprifuoco non rispettato. E proprio durante unenza regole in via Arcoleo, nel quartiere Chiaia, un ragazzo di appena 17 anni di Miano, è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato in strada. Trasportato d'urgenza all'ospedale ...Scontri a Gerusalemme est divampa la protesta palestinese per i possibili sfratti rivendicati dai coloni israeliani: ennesimo bagno di sangue.Il consiglio direttivo dell'Avis comunale di Latina ha confermato Emanuele Bragato come presidente per il quadriennio 2021-2024. «L’associazione, come tutti noi, ha ...