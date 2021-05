Rsa | Zampa | Regioni facciano rispettare l' ordinanza per le riaperture

Advertising

la Repubblica

'Le Regioni devono far sentire la loro voce, sta a loro far rispettare l'ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza e con effetto immediato per la riapertura delle'. Parole che Sandra, consigliera del ministro della Salute ha rilasciato all'agenzia Ansa in merito alle proteste dei Comitati dei familiari che lamentano ancora le chiusure delle strutture. ...'Le Regioni devono far sentire la loro voce, sta a loro far rispettare l'ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza e con effetto immediato per la riapertura delle'. Così all'ANSA Sandra, consigliera del ministro della Salute , in merito alle proteste dei Comitati dei familiari che lamentano ancora le chiusure delle strutture. 'Voglio sperare che il ...(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Le residenze, prosegue Zampa, "sono accreditate dalle Regioni e anche il sindaco ha voce in capitolo. Facciano rispettare le proprie. A questo punto questo cos'è? Un sequestro ..."Le Regioni devono far sentire la loro voce, sta a loro far rispettare l'ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza e con effetto immediato per la riapertura delle Rsa". Parole che Sandra Zampa, con ...