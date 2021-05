Royal Family in imbarazzo, il principe di Kent è accusato di vendere contatti diretti con Putin alle aziende (Di domenica 9 maggio 2021) Nuovo scandalo a Buckingham Palace. Il principe Michael di Kent, cugino della regina Elisabetta, è stato sorpreso mentre offriva la propria disponibilità a usare lo status di membro della famiglia reale inglese per facilitare l’accesso di investitori all’entourage di Vladimir Putin, per profitto personale, malgrado i disastrosi rapporti tra Mosca e Londra. Il principe è stato ripreso durante un incontro online con giornalisti sotto copertura che si son finti rappresentanti di un’azienda sudcoreana che investe nell’oro e cerca di entrare sul mercato russo. Nel filmato, il cugino della regina Elisabetta avrebbe offerto un supporto di rappresentanza e mediazione con il Cremlino in cambio di 10mila sterline al giorno. Nel filmato, ripreso dai giornalisti del Sunday Times e di Channel 4 al suo fianco, è presente anche ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) Nuovo scandalo a Buckingham Palace. IlMichael di, cugino della regina Elisabetta, è stato sorpreso mentre offriva la propria disponibilità a usare lo status di membro della famiglia reale inglese per facilitare l’accesso di investitori all’entourage di Vladimir, per profitto personale, malgrado i disastrosi rapporti tra Mosca e Londra. Ilè stato ripreso durante un incontro online con giornalisti sotto copertura che si son finti rappresentanti di un’azienda sudcoreana che investe nell’oro e cerca di entrare sul mercato russo. Nel filmato, il cugino della regina Elisabetta avrebbe offerto un supporto di rappresentanza e mediazione con il Cremlino in cambio di 10mila sterline al giorno. Nel filmato, ripreso dai giornalisti del Sunday Times e di Channel 4 al suo fianco, è presente anche ...

