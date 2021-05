Rose rosse per il compleanno delle figlie: l’ultimo regalo d’amore di Paolo Rossi (Di domenica 9 maggio 2021) “Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà”. Un regalo come testamento d’amore, con un messaggio scritto prima di andarsene. Due giorni fa, in occasione del nono compleanno, la figlia minore di Paolo Rossi ha ricevuto nove Rose rosse con quel bigliettino. Un regalo lasciato come incarico alla moglie Federica e al figlio maggiore Alessandro, che aveva avuto dal precedente matrimonio. “Uno dei pensieri che più lo tormentavano – ha raccontato Federica al Corriere della Sera – era l’idea di non veder crescere le nostre due bambine, che hanno 9 e 11 anni, e di non essere al loro fianco nei momenti speciali. Fino all’ultimo Paolo ha sperato di sconfiggere il male ma inevitabilmente, nei momenti di sconforto, ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) “Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà”. Uncome testamento, con un messaggio scritto prima di andarsene. Due giorni fa, in occasione del nono, la figlia minore diha ricevuto novecon quel bigliettino. Unlasciato come incarico alla moglie Federica e al figlio maggiore Alessandro, che aveva avuto dal precedente matrimonio. “Uno dei pensieri che più lo tormentavano – ha raccontato Federica al Corriere della Sera – era l’idea di non veder crescere le nostre due bambine, che hanno 9 e 11 anni, e di non essere al loro fianco nei momenti speciali. Fino alha sperato di sconfiggere il male ma inevitabilmente, nei momenti di sconforto, ...

