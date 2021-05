Rosario Livatino | il “giudice ragazzino” ucciso dalla “Stidda” è beato | proclamato nella cattedrale di Agrigento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) È il primo magistratostoria della Chiesa cattolica.” agrigentina il 21 settembre 1990 quando aveva 38 anni, è stato beatificatodi, a nome di Papa Francesco, dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Il Vaticano ha riconosciuto che quello del “” di Canicattì è stato martirio in odium fidei. Non essendo stata fatta la ricognizione del corpo, sepoltocappella di famiglia del suo paese, come reliquia sull’altare è stata esposta la camicia che il magistrato indossava quando fu. Per nulla casuale la data ...