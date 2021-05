Rosario Livatino | il giudice ragazzino proclamato beato

(Di domenica 9 maggio 2021) "Concediamo che il venerabile servo di dio Angelod'ora in poi sia chiamatoe che, ogni anno, si possa celebrare la sua festa il 29 ottobre ". Con queste parole il, ...

Advertising

Avvenire_Nei : Il giudice beato. Rosario #Livatino tra Vangelo e Costituzione - vaticannews_it : #9maggio #Livatino beato. L’indumento indossato nel momento del martirio dal giovane magistrato ucciso dalla mafia,… - civcatt : «Il compito dell’operatore del diritto, del magistrato, è quello di decidere: […]. Ed è proprio in questo scegliere… - tusciaweb : Rosario Livatino, giudice ucciso dalla mafia, proclamato “beato” Agrigento – Il primo magistrato a diventare beato… - Maurizi15529014 : RT @GiorgiaMeloni: Il giudice Rosario #Livatino è stato proclamato beato. Martire del nostro tempo, cristiano autentico e magistrato modell… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosario Livatino

A Sua Immagine” di oggi andra’ in onda alle 9.55, una collocazione particolare. La trasmissione di Rai1, infatti, precedera’ e seguira’ la cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino, il giudice u ...In quattrocento sono stati recuperati a bordo di un peschereccio in avaria a tre miglia al largo dell'isola: tra loro anche donne bambini e una neonata ...