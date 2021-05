Rosario Livatino | il «giudice ragazzino» diventa Beato

Leggi su vanityfair

(Di domenica 9 maggio 2021) Era il 21 settembre del 1990 quando Rosario Angelo Livatino, passato alla storia come il «giudice ragazzino», è stato ucciso da quattro killer della Stidda allo scopo di interrompere le sue ricerche sui sequestri e le confische dei beni sottratti ai mafiosi. Il delitto, che venne consumato anche «in odio alla fede» del magistrato, cattolico praticante, ha portato la Congregazione delle Cause dei Santi ad avviare un processo di beatificazione ufficializzato, su autorizzazione di Papa Francesco, il 22 dicembre dello scorso anno ed effettivo da oggi, 9 maggio 2021, attraverso una cerimonia nella Cattedrale della sua Agrigento. Rosario Livatino oggi avrebbe 69 anni, all’epoca dei fatti l’opinione pubblica ignorava chi fosse, ma il boss Calogero Di Caro, che abitava a pochi passi dalla sua abitazione in viale Regina Margherita, nel centro di Canicattì, non solo lo conosceva bene, ma sapeva anche che rappresentava un pericolo per i suoi giri criminali. https://twitter.com/Radio1Rai/status/1391282405827354628